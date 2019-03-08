Yerel Seçimlere Doğru

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, açık hava toplantısında vatandaşlardan yerel seçimlerde Cumhur İttifaki için destek istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, açık hava toplantısında vatandaşlardan yerel seçimlerde Cumhur İttifaki için destek istedi.



İlçe Merkez Ağa cami önünde MHP Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal, partililer ve Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar tarafından karşılanan Milletvekili Kalaycı, Cuma namazını burada kıldıktan sonra, MHP Seçim İrtibat Merkezi önünde toplanan partililerine hitap etti.



Bakkal, belediye başkanı seçildiği taktirde, Halkapınar'ı mevcut durumdan daha ileri bir seviyeye çıkarmak için gayret göstereceklerini, ve Halkapınar ile Dereyüzü birlikteliğini sağlayarak, ayrımcılığı ortadan kaldıracaklarını söyledi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da konuşmasında, MHP'nin belediyecilik anlayışının, üretken belediyecilik anlayışına geçtiğini söyledi.



Kalaycı, "Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın", anlayışıyla, "Peygamber Efendimizin söylediği gibi 'Sizin en hayırlı olanınız insanlara en faydalı olanınızdır', Belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz ve Cumhur İttifakı olarak Sizden Konya Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi için Uğur İbrahim Altay bey kardeşime, Halkapınar Belediye başkanlığı seçimleri için Mehmet Bakkal kardeşime destek istiyorum" dedi.



Konuşmasının devamında, Mahalli idareler seçiminin kendileri için bir beka meselesi olduğuna vurgu yapan Milletvekili Kalaycı, "Bazı gafiller, bazı ahmaklar ülkenin beka meselesi yoktur diyor. Bunlar uzaydan mı geldi anlamak mümkün değil. PKK bir beka sorunudur . PYD, YPG bir beka sorunudur. FETO, Emperyalist güçler bir beka sorunudur. Değeli hemşehrilerim son 3 yıldır yaşadıklarımız ortada 15 Temmuz Hain darbe girişimi neydi vatanımız elden gidiyordu." diyerek tepki gösterdi.



Vatandaşlarla da bir sürre sohbet eden Kalaycı daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret ederek, seçmenlerden destek istedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'ya, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, MHP Halkapınar İlçe Başkanı Ali İhsan User, Ereğli MHP ilçe Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Mehmet Kurun, Halkapınar Ülkü Ocakları Vakfı Temsilcisi Osman Türkmen, partililerle çok sayıda vatandaş eşlik etti.

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