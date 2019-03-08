Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Özcan, ziyarette ilçe başkanlığı tarafından yürütülen yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhur ittifakı olarak Şereflikoçhisar'da AK Parti adayı Memiş Çelik'i, Büyükşehir Belediyesinde de Mehmet Özhaseki'yi başkan seçeceklerini dile getiren Özcan, "Ankara'nın 25 ilçesini Cumhur İttifakı ile Çankaya dahil aldık diyelim ama büyükşehiri almazsak hiçbir anlamı yok. 80 ili alsak, Ankara'yı almazsak, burası Cumhuriyet'in başkenti, hiçbir anlamı yok. Bizim yükümüz diğer teşkilatlardan çok daha ağır." dedi.

Karşılarında acayip, çok farklı bir ittifak bulunduğunu dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Kimler kimlerle beraber hiç belli değil. Aslında yan yana gelmeyecekler, hep yan yana geliyor. Tek gayeleri Recep Tayyip Erdoğan. Milletin 15 Temmuz gecesi sokakta kurduğu Cumhur İttifakı'nı yıkabilmek. Karşıya bakıyoruz, CHP'nin adayı diyorlar da ben HDP'nin adayı diyorum. Dedikleri tek şey, 'Bu adam Ankaralı değil, biz Ankaralıyız, Ankara'nın da köylüsüyüz'. Sanki CHP Çankaya'da bir tane Ankaralı var mı seçilen? Yenimahalle'de var mı? Ankara'da bizim 21 Ankaralı adayımız var. CHP'de kaç tane Ankaralı aday var? Yok. Gösterdikleri aday CHP'nin adamı da değil. Milliyetçi Hareket Partisi'ni öyle bir suçlayarak gitti ki CHP'lileşiyorsun sen diye, akabinde seçimi yine kaybetti. Üye dahi olmamıştı, üyeliğini de sildirmişti. İYİ Parti, 'Bizden aday ol' dedi, onu da kabul etmedi. Bu adamlar Güneydoğu'yu, Doğu'yu bir şekilde alabilmek derdindeler ama asıl hedefledikleri yer İstanbul ve Ankara. Bir düşünsenize Allah korusun Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini HDP'lilerin yönettiğini, Kandil'in, Pensilvanya'nın, siyonistlerin yönettiğini. Rabbim bize bunu göstermesin."

Özcan, daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla partililerle esnaf ziyaretinde bulundu, kadınlara karanfil vererek seçimde destek istedi.

MHP İlçe Başkanı Ayhan Çetin'i de ziyaret eden Özcan, uyum içerisinde seçim çalışmalarını sürdüklerini dile getirdi.

Çetin de Şereflikoçhisar ve Ankara'da Cumhur İttifakı'nın kazanabilmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Şereflikoçhisar, Ankara, Güncel
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