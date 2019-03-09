Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
Zonguldak'ta, AK Parti'nin Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak
'ta, AK Parti
'nin Ereğli Belediye
Başkan adayı Erol Şahin
, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Şahin, pazarcı esnafını ziyaretinde, göreve gelmeleri durumunda ilçeye önemli projeler kazandıracaklarını söyledi.
Pazarcı esnafının sorunlarını çok iyi bildiğini anlatan Şahin, "Esnafımızın yüzü gülmez ise bu pazara gelen vatandaşımıza da yansır. Pazara giren vatandaş burada strese girerse o stresini de evine taşır. Bu mutsuzluk zincirleme olarak devam eder. İnsanlarımızın mutlu olması için ekonomimizi mutlaka hareketlendirmeliyiz." dedi.
Şahin'e, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır
ile belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:39 Kaynak: AA
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