Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

40 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'ye geldi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'ye geldi.

İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Aydın, burada yaptığı açıklamada, bugün seçim çalışmaları yapmak üzere Kırıkkale'de bulunduğunu söyledi.

Aydın, Kırıkkale'nin kendileri için önemli bir şehir olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü burada kıyasıya bir mücadele var. Şu an itibarıyla Kırıkkale, öne geçtiğimiz bir il. Seçimi kazanacağımız görünüyor. Bu manada AK Parti ile kıyasıya bir mücadelemiz var. Parti olarak seçim çalışmalarına başladığımız günden bu yana yükselen bir grafiğimiz var. Bu yükseliş devam ediyor. Daha önümüzde 22 gün var, bu yükselişin devam edeceğine ve seçimi daha rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyoruz."

Bu seçimlerde ülkeyi yönetenlerin kullandığı üslubun ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı olduğunu savunan Aydın, "Şahsen bir siyasetçi olarak bu duruma üzülüyorum. Mevcut iktidar içinde bulunduğumuz şartların konuşulmasını istemiyor. İşin özeti bu." dedi.

Koray Aydın, daha sonra partisinin ve Millet İttifakının belediye başkan adayı Mahir Yılmaz'ın seçim bürosunu ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:50 Kaynak: AA

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