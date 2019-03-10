Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

53 dakika önce

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Şarkışla ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı.

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MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Şarkışla ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı.

Şarkışla Belediye binasında bulunan şark odasında partililerle bir araya gelen Özyürek, Şarkışla'nın evladı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Yerel seçimler dolayısıyla ilçe, belde ve köy demeden gezdiklerini ifade eden Özyürek, "Biz şunu söylüyoruz, Cumhur İttifakı önemlidir. Cumhur İttifakı'na çok değer veriyoruz, kırmadan dökmeden götüreceğiz. Ama diyoruz ki bizim adaylarımız daha değerli daha kıymetlidir. Projeleri daha iyidir, ekibi kadroları daha beceriklidir." dedi.

Adayların vaat ettikleri her sözün arkasında olduğunu vurgulayan Özyürek, MHP Şarkışla Belediye Başkan Adayı Cemil Çelik'e destek istedi.

Programa, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, İlçe Başkanı Alperen Çilek, belde belediye başkanları ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:49 Kaynak: AA

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