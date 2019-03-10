Yerel Seçimlere Doğru

İYİ Parti
Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu
, Şarkışla
ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Cumhuriyet Caddesi
'nde düzenlenen açılışta konuşan Ağıralioğlu, Şarkışla'nın kendisi için farklı bir seçim bölgesi olduğunu söyledi.
Şarkışla'nın bir hüzün şehri olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Rahmetli Muhsin başkan hayatımızda olmasa Şarkışla haritada Sivas
'ın bir ilçesi gibi anılacaktı. Şarkışla, kutlu bir millet davasının memleketidir. O yüzden Şarkışla siyaset yapmak isteyenlerin, siyasette iddiası olanların edeple girebileceği bir ruh kapısının şehridir." dedi.
Ağıralioğlu, İYİ Parti Şarkışla Belediye Başkan Adayı Turgay Şahin'e destek istedi.
Programa, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Abdulkadir Yuvalı
, İYİ Parti İl Başkanı Erdoğan Alpaç, Gemerek
Belediye Başkan Adayı Recep Garipler ve çok sayıda partili katıldı.