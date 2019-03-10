Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, "AK Parti belediyecilikte markadır.

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Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, "AK Parti belediyecilikte markadır. Belediyecilik bizim işimizdir." dedi.

Seçim çalışması kapsamında İskilip Sorgun Köyü Derneği'ni ziyaret eden Metin, burada yaptığı konuşmada, Bolu'da yaşayan Sorgunlulara belediyecilik anlayışını ve projelerini anlatarak, soruları yanıtladı.

Katılımcılık, eşitlik, şeffaflık gibi ilkelerini tek tek anlatan Metin, Türkiye'de ulusal kalkınmanın yerelden başlayacağını belirterek, "AK Parti belediyecilikte markadır. Belediyecilik bizim işimizdir. Şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile her şeyden haberiniz olacak." diye konuştu.

Ziyarette Metin'e 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Sert de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:52 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, Bolu, Politika
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