Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Konuralp'te bulunan kafeleri ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

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AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Konuralp'te bulunan kafeleri ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Özlü, seçim çalışmaları kapsamında Düzce Belediyesi Denetimli Halk Otobüsü'ne binerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ardından Konuralp'te bulunan iş yerlerini ziyaret eden Özlü, canlı müzik performansı yapılan bir işletmede öğrenciler ile türkü söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve beraberindeki heyet ile öğrencilerin eğlencesine eşlik eden Özlü, sohbeti sırasında kendisine sorunlarını belirten gençlerin şikayetlerini de not aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:54 Kaynak: AA

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