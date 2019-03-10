Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

50 dakika önce

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, projelerini düzenlediği etkinlikle tanıttı.

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AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, projelerini düzenlediği etkinlikle tanıttı.

AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de katılımıyla tanıtımın yapılacağı toplantı salonuna kadar yürüdü.

Coşkun Güven, tezahüratlar arasında projelerini slayt gösterisi eşliğinde tanıttı.

Ünal, Güneş, Ceylan ve Altınöz, burada yaptıkları konuşmalarda partinin çalışmaları ve politikaları ile hizmetleri anlattı.

Güven ise konuşmasında projelerini tek tek hayata geçirme sözü verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Yenice, Coşkun Güven, AK Parti, Güncel
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