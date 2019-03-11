Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Erhan Usta, Kavak'ta seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Bağımsız Samsun Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Erhan Usta, Kavak'ta seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Usta, seçim koordinasyon merkezi önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

Halktan gelen yoğun talep üzerine bağımsız aday olduğunu belirten Usta, "Belediyeciliğe ticaret ve üretim vizyonu getireceğiz. Samsun'da akıllı tarım politikalarıyla planlı üretime geçeceğiz, seracılığı geliştireceğiz, sebze-meyve kurutma tesislerinin, soğuk hava depolarının ve ambalaj tesislerinin kurulmasını teşvik edeceğiz, tarımsal sanayinin gelişmesini motive edeceğiz. istihdam sağlayacağız, Birlikte başaracağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Usta, seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:46 Kaynak: AA

Milletvekili, Kavak, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'den Erdoğan'a: Senden Toz Zerresi Kadar Korkarsam Namerdim Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz

İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel 12 İli Kapsayan Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:15:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]