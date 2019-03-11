Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kuruçeşme ve Selahiye mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarına devam etti.
Serdivan
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, Kuruçeşme
ve Selahiye
mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarına devam etti.
Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada sözlerine yer verilen Alemdar, 10 yıl boyunca vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda projelerini gerçekleştirdiklerini ve gönül belediyeciliği düsturuyla yeni vizyon projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
Ziyarette Alemdar'a eşlik eden Milliyetçi Hareket Partisi
Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara da ilçede Cumhur İttifakı'nın muzaffer olacağına olan inancını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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