Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı Mahmut Aksoy, seçim çalışmalarını sürdürdü.

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İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı Mahmut Aksoy, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Vatandaşlarla bir araya gelen Aksoy, projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Halkın talep ve istekleriyle yakından ilgileneceklerini belirten Aksoy, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle Gölbaşı'nda yaşamanın ayrıcalık olacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Mahmut Aksoy, İYİ Parti, Politika, Güncel
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