Yerel Seçimlere Doğru

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Projeleriyle ilgili bilgi veren Şimşek, Gölbaşı'nda özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.



Şimşek, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle bu durumu fırsata dönüştürmek istediklerini kaydetti.



Mogan Park'ı güzergahı başta olmak üzere uygun yerlere kurmayı düşündükleri satış üniteleriyle özellikle ilçe dışından gelen vatandaşların, Gölbaşı'nda üretilen ürünleri satın almasının sağlanacağını anlatan Şimşek, "Ayrıca Gölbaşı merkezimizde, sürekli yerleşimin ve öğrenci ikametinin yoğun olduğu bölgede, haftanın her günü hizmet verecek ve bünyesinde 24 saat açık ticari ünitelerin yer aldığı alışveriş alanı yapacağız." dedi.

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