Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi, mahalle ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi, mahalle ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.



Uysal, beraberinde, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililer ile Şirinevler, Beşbinevler, Soğuksu, 100. Yıl, Esentepe ve Aydınlıkevler mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.



100. Yıl ve Beşbinevler mahallelerinde kurulan pazarları da gezen Uysal, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.



Üniversite gençleriyle de bir toplantıda buluşan Uysal, sorunlarını dinledi, projelerini anlattı.



Gezilerin sonunda açıklama yapan Uysal, Karabük'ün artık kaybedecek bir zamanı olmadığını söyledi.



"Halkımızın ve mahalle sakinlerimizin dertlerini dinlemek, isteklerini öğrenmek için mahalle mahalle teşkilatımızla geziyoruz." diyen Uysal, "Projelerimizi anlatıyoruz. İktidar olan partinin belediye başkan adayı olarak projelerimizi devletimizin desteği ile yapacağız. Karabük'ü şaha kaldıracak, bu güzel şehrimizi parmakla gösterilecek bir şehir yapacak olan ve ete kemiğe bürünen, sadece kazma vurulması kalan projelerimizi halkımıza anlatıyorum." diye konuştu.



Belediyeciliği "gönül belediyeciliği" anlayışı ile yapacağını belirten Uysal, "Allah'ın izniyle 1 Nisan'da belediye başkanı olduğumda kapım tüm hemşehrilerime açık olacak. 'Ben ne dersem o olur, benim kararlarım geçer' anlayışımız olmayacak, tüm projelerimizi halkımızla birlikte yapacağız. Onların görüşlerini, onların arzu ettiği şekilde yapacağız. Bunu rektörlük zamanımda üniversitede yaptım. Aynısını belediye başkanı olduğumda da yapacağız." dedi.

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