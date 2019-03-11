Yerel Seçimlere Doğru

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34 dakika önce
Cumhur İttifakı Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü, Korucuk ve Osmaniye köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhur İttifakı Sinop
Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü, Korucuk
ve Osmaniye
köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Çöçcü, ziyaretlerinde, vatandaşların taleplerini dinleyerek, projelerine ilişkin bilgiler verdi.
Yapılan değişiklikle, söz konusu köylerin 1 Nisan
2019'dan itibaren belediye sınırlarına dahil edilerek mahalle statüsüne kavuşacağını hatırlatan Çöpcü, şöyle konuştu:
"1 Nisan'dan itibaren Osmaniye, Korucuk, Ordu
ve Bostancılı mahallelerimizin imar planlamasını hızlı bir şekilde yapacağız. İmar çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte mahallelerimizin alt ve üst yapı ile doğalgaz çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayacağız. Bu dört önemli mahallemizi hep birlikte hak ettiği noktaya taşıyacağız. Çünkü biz bu yola çıkarken yatırımların aktarılmasında her mahallemize eşit imkan tanıyacağız dedik. Bunun gereği olarak mahallelerimizin hepsini örnek bir yaşam alanına dönüştürmek için beş yıl içinde gereken tüm adımları atacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:11 Kaynak: AA
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