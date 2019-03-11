Yerel Seçimlere Doğru

Karabük
Belediye Başkanı ve MHP
Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili
, her zaman vatandaşlarla iç içe olduğunu söyledi.
Vergili, Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, rakip adayların kendisini Karabük'e gelmemekle suçladığını belirterek bunun doğru olmadığını kaydetti. Uysal
şunları söyledi :
"Ben her zaman vatandaşlarla iç içe oldum. Karabük'ten uzak kaldığım gün 10'u geçmez. Ayda iki defa makamımı mahallelere taşıdım, vatandaşlarla iç içe oldum. Makam kapım hiç bir zaman kapanlı durmadı. Bunu Karabüklüler biliyor zaten."
Basın toplantısında belediyenin çalışmalarından da bahseden Vergili, projelerini anlattı ve bu projelerini belediye olarak yapabileceğini sözlerine ekledi.
Seçim çalışması
Vergili, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu, kentteki akademisyenlerle bir araya geldi.
Esnafların sorunlarını dinleyen Vergili, düzenlenen toplantıda bir araya geldiği akademisyenlere projelerini anlattı, onların görüşlerini aldı.