Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

12 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, her zaman vatandaşlarla iç içe olduğunu söyledi.

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Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, her zaman vatandaşlarla iç içe olduğunu söyledi.

Vergili, Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, rakip adayların kendisini Karabük'e gelmemekle suçladığını belirterek bunun doğru olmadığını kaydetti.

Uysal şunları söyledi :

"Ben her zaman vatandaşlarla iç içe oldum. Karabük'ten uzak kaldığım gün 10'u geçmez. Ayda iki defa makamımı mahallelere taşıdım, vatandaşlarla iç içe oldum. Makam kapım hiç bir zaman kapanlı durmadı. Bunu Karabüklüler biliyor zaten."

Basın toplantısında belediyenin çalışmalarından da bahseden Vergili, projelerini anlattı ve bu projelerini belediye olarak yapabileceğini sözlerine ekledi.

Seçim çalışması

Vergili, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu, kentteki akademisyenlerle bir araya geldi.

Esnafların sorunlarını dinleyen Vergili, düzenlenen toplantıda bir araya geldiği akademisyenlere projelerini anlattı, onların görüşlerini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:28 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, MHP, Karabük, Güncel
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