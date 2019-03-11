Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Elvan, kentteki programı kapsamında Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen AK Parti'nin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak ile merkez Akdeniz ilçesini gezdi.

İlk olarak Mersin Serbest Bölgesi'ni ziyaret eden Elvan, hem fabrikaları gezerek işletmecilerle görüştü hem de işçilerle sohbet etti.

Elvan, öğle yemeğini birlikte yediği işçilerin sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Sonrasında bakliyatçılar sitesinde açık hava toplantısı düzenleyen Elvan, kente yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları anlattı ve Gültak'a destek istedi.

Elvan, programının devamında mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşlarından Memnun Olmayan Emekliler Ek Zam İstedi AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar

Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 22:24:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]