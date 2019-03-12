Yerel Seçimlere Doğru

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32 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, tarihi Sur ve Bağlar ilçelerinde vatandaşları ziyaret etti.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, tarihi Sur
ve Bağlar
ilçelerinde vatandaşları ziyaret etti.
Tarihi Sur İlçesi
Gazi Caddesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüşen Atilla, halkın sorunlarını dinledi.
Sur'un gelişmesi için hükümetin önemli yatırımları hayata geçirdiğini belirten Başkan Atilla, "Devletimiz tarihi Sur ilçemizin kalkınmasını önemsiyor. Sur ilçemiz Diyarbakır'ın kalbidir. Burada esnafımızın işlerini canlandırmak için belediye olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ticaretin ve tarihin kalbi olan Sur, hükümetimizin desteğiyle her geçen gün daha çok turist
alıyor ve ekonomik olarak kalkınıyor" dedi.
Daha sonra Bağlar İlçesi
Körhat Mahallesinde vatandaşları ziyaret eden Atilla, halkın Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini ve önerilerini sordu.
Diyarbakırlılara hizmet etmekten onur duyduğunu belirten Başkan Atilla, "Sizin için buradayız, size hizmet etmeye geldik. Buraya ağa, paşa ve bey olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Devletin bütün imkanlarını ve belediyenin bütün kaynaklarını hemşehrilerimizin hizmetine sunmak boynumuzun borcudur. Sizlere hizmet için geldiğimiz günden bu güne gecemizi gündüzüme katarak çalışıyoruz. Hemşerilerimize hizmet etmek bizler için onur ve şereftir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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