Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
Gümüşhane Belediye Başkanı ve adayı Ercan Çimen, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
Gümüşhane
Belediye Başkanı ve adayı Ercan Çimen
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezindeki Atatürk
ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafı ziyaret eden Çimen, yaptığı açıklamada, her zaman esnafla iç içe olduklarını söyledi.
Çimen, yalnızca seçim dönemlerinde değil her zaman esnaf ve vatandaşın yanında olarak onların taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.
Göreve geldikleri günden beri gece gündüz demeden, yılmadan yorulmadan çalıştıklarının altını çizen Çimen, şunları kaydetti:
"Halkımızın ve şehrimizin sorunlarına hiçbir zaman duyarsız kalmayarak zaman mefhumu gözetmeksizin elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. 5 yıllık görev süresi boyunca kentin birçok sorununu çözdük. Birçoğunu da çözme aşamasına getirdik. 5 yıl önce milletimizin destekleriyle çıktığımız bu yolda, önümüzdeki dönemde yarım kalan hizmetlerimizi tamamlamak ve şehrimize yeni vizyonlar kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. 2014'te ortaya koyduğumuz hedeflerimizde 2014-2018 yılları arasında şehrimizin altyapı sorunlarını bitireceğimizi ve 2019'a kadar ise şehrimizin bir marka kent haline gelmesi için çaba göstereceğimizi belirttik. Bu çerçevede Allah'a hamdolsun ki şehrimizin altyapısına dair birçok problemi çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz. Görev süremiz boyunca hizmetlerimizin yanı sıra aynı zamanda gönül belediyeciliği yapmaya gayret gösterdik."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:08 Kaynak: AA
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