Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Karapınar ilçesinde yerel seçim çalışmalarına katılarak partililerle esnaf ziyaretlerine katıldı.
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
, Karapınar
ilçesinde yerel seçim çalışmalarına katılarak partililerle esnaf ziyaretlerine katıldı. Milletvekili Samancı
, 31 Mart'ta yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaka
'ya destek istedi.
Samancı ziyaret sırasında esnaflara yaptığı konuşmada, "Milletvekilimizin tecrübesi, büyükşehir belediye başkanımızın ve hükümetimizin desteğiyle Karapınar'a en iyi şekilde hizmetin gayreti içerisindeyiz. Karapınar'ın bir şansı da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'a sahip olmasıdır. 3 dönemdir AK Parti belediyeciliği ile yönetilen Karapınar önemli hizmetlere kavuştu. Yeni dönemde, inşallah yeni bir vizyon, yeni bir anlayış, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde Karapınar'da Cumhur İttifakı başarılı olacaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:42 Kaynak: AA
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