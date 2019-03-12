Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Havza
İlçe Teşkilatınca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde görev alacak sandık görevlileri ve müşahitler için eğitim programı düzenlendi.
AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim öncesi yaptığı konuşmada, sandık görevlileri ve müşahitlerin çok önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.
Kayan, "Amacımız yüksek bir oy oranı ile yeni bir seçim zaferi kazanmak." dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir
ise seçimin sandıkta kazanıldığını belirterek, "Müşahitlerimizin önemi burada. Bizlerin sahada vermiş olduğumuz emeğin karşılığını müşahitlerimiz koruyacak ve kollayacak. Havza için yola çıktık ve 31 Mart'ta Havza kazanacak." dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti Samsun
İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Merve Özön tarafından, müşahit eğitiminde, seçim günü ve akşamı yapılacaklar, şikayet ve itirazlar, seçim materyalleri konularında bilgiler verildi.
Eğitimin sonunda AK Parti Seçim İşleri Başkanlığınca hazırlanan animasyon izlendi.
Eğitime Özdemir ve Kayan'ın yanı sıra AK Parti Samsun İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Av. Ayşegül Korkmaz, AK Parti Havza ilçe yönetimi ve müşahitler katıldı.