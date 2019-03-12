Yerel Seçimlere Doğru

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, Türkiye Kamu-Sen Karabük şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, Türkiye Kamu-Sen Karabük şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.



Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Vergili, kentte başkan olarak 10 yıldır görev yaptığını ifade ederek, çalışmalarını anlattı.



Yeniden aday olduğunu ve hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Vergili, katılımcılara projelerinden bahsetti.



Etkinliğe, sendikaların genel başkanı, başkan yardımcıları, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanı Mustafa Turgut Cengiz ve sendikaların üyeleri katıldı.



Esnaf ziyareti



Vergili, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti de yaptı.



Kurtuluş Mahallesindeki esnafla sohbet eden Vergili, istekleri dinledi, yeniden seçilmesi halinde uygulayacağı projeleri anlattı.



Vergili'ye MHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz

Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar

THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'