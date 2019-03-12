Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, Türkiye Kamu-Sen Karabük şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, Türkiye Kamu-Sen Karabük şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Vergili, kentte başkan olarak 10 yıldır görev yaptığını ifade ederek, çalışmalarını anlattı.

Yeniden aday olduğunu ve hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Vergili, katılımcılara projelerinden bahsetti.

Etkinliğe, sendikaların genel başkanı, başkan yardımcıları, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanı Mustafa Turgut Cengiz ve sendikaların üyeleri katıldı.

Esnaf ziyareti

Vergili, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti de yaptı.

Kurtuluş Mahallesindeki esnafla sohbet eden Vergili, istekleri dinledi, yeniden seçilmesi halinde uygulayacağı projeleri anlattı.

Vergili'ye MHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:44 Kaynak: AA

Rafet Vergili, belediye başkan adayı, MHP, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar

THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 20:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]