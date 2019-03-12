Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, fabrika işçileriyle bir araya geldi.

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Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, fabrika işçileriyle bir araya geldi.

Metin, seçim çalışmaları kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaları ziyaret ederek işçilerle görüştü.

"Güçlü iktidar, güçlü yerel yönetim" vurgusu ile desteklerini istediği işçilere belediyenin bütçesinin tüm hizmetleri karşılamasının mümkün olmadığını söyleyen Metin, hükümet-yerel yönetim uyumuna dikkat çekti.

Cumhur İttifakı adayı olarak daha güzel bir Bolu için yola çıktıklarını anlatan Metin, "Çok daha yaşanılabilir, çok daha güzel bir Bolu'yu oluşturmak adına yola çıktık. Benden önce de diğer partilerin adayları gelip konuşmuştur. Herkes kendi çapında bir hayalini anlatıyor. Biz ise sizlere yaptıklarımızla yapacaklarımızın ne anlama geldiğini ifade ettik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:46 Kaynak: AA

İşçi, Bolu, Güncel
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