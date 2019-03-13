Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
, Hasankeyf
ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Özdemir, Türkiye
'de AK Parti ile büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi.
Batman'da belediyeye yapılan görevlendirme ile yaklaşık 2,5 senede yaşanan gelişmeye değinen Özdemir, "Batman Belediyesi
17,5 yıl HDP
'de kaldı ve memleketi temizliğe hasret bıraktılar. Biz AK Parti olarak halkın iradesini temsil ediyoruz. Halkımız ne talimat verirse biz o talimat doğrultusunda hareket ediyoruz. Bizler birilerinin talimatıyla hareket etmeyiz. Onlar Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesinden tutun ilçelere kadar halkın iradesine hizmet etmediler. Söylemde hep 'halkçıyız, halkla beraber bu şehirleri yönetiriz' dediler. Peki soruyorum. Halka sorup yönettiler mi? Yönetmediler, talimatla yönettiler." diye konuştu.
31 Mart'taki seçimlerin önemine işaret eden Özdemir, seçimin memleket için büyük fırsat ve imkan kapısı araladığını aktardı.
Özdemir, şunları kaydetti:
"Gelin hep beraber merkezde, ilçelerimizde ve beldelerimizde bu kapıyı aralayalım. Milletle siyaset nasıl yapılır, milletle memlekete nasıl hizmet yapılır, onu gösterelim. En hayırlınız halkına, milletine hizmet edendir. Bu inançla siyaset yapıyoruz. Bu yüzden halkımızla kol kola memlekete nasıl daha güzel hizmet yapabiliriz diye koşuştururuz. Gece gündüz Cumhurbaşkanımız koşturuyor. Bu millete hizmet etme gibi bir sevdası var. Bu sevdasının peşinden gece gündüz adeta koşuyor. Bizler de onun yol arkadaşları olarak aynı şekilde çalışmak zorundayız."
Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.
Daha sonra esnafı ziyaret eden Özdemir ve beraberindeki partililer, vatandaşların sorunlarını dinledi.