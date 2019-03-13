Yerel Seçimlere Doğru

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt İl Başkanlığınca, Siirt Belediyesi proje tanıtım toplantısı düzenlendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt İl Başkanlığınca, Siirt Belediyesi proje tanıtım toplantısı düzenlendi.





Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan HDP İl Başkanı Serdar Batur, herkese eşit hizmet verecek bir belediye yönetimi anlayışı içinde olduklarını söyledi.



Batur, muhtar, esnaf, sivil toplum örgütü, kadın ve gençlik meclisleriyle eşit şartlarda birlikte kenti yöneteceklerini belirtti.



Toplantıda, HDP Siirt Belediye Başkan adayı Berivan Helen Işık da projelerini aktardı.

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