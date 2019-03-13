Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

58 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'ya geldi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'ya geldi.


Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Aydın, burada yaptığı açıklamada, 31 Mart'ın yaşadıkları yere, ile, beldeye, büyükşehire karşı sorumlulukları yerine getirecekleri bir gün olacağını söyledi.

Seçimlere az bir süre kaldığını anlatan Aydın, "Yerelde var olan sıkıntılarımızı, geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde yapılan, yapılamayan vaatleri ayırt ederek, onu Türkiye'nin genel gidişiyle orantılı olarak bir karar vereceğiz. Bu seçimle birlikte Türkiye'de hiçbir şey değişmeyecek. Yani geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. Seçilen Cumhurbaşkanı görevine devam edecek. TBMM seçimini yaptı, orada da bir değişiklik olmayacak. Sadece bizim yaşadığımız yerdeki hayatımızı ilgilendiren konularla ilgili karar vereceğiz." diye konuştu.

Aydın, ülkenin ayrışmaya, bölüşmeye değil, bir arada kendi meselelerini çözebilecek bir ortaklık kültürüne ihtiyacı bulunduğunu dile getirdi.

Koray Aydın, daha sonra çeşitli programlarda vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:12 Kaynak: AA

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