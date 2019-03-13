Yerel Seçimlere Doğru

Kavak'ta bağımsız belediye başkan adayı Muzaffer Candemir, seçim çalışmaları kapsamında Alagömlek, Azaklı, Bayraklı, Karantu ve Kazancı mahallelerini ziyaret etti.

Kavak'ta bağımsız belediye başkan adayı Muzaffer Candemir, seçim çalışmaları kapsamında Alagömlek, Azaklı, Bayraklı, Karantu ve Kazancı mahallelerini ziyaret etti.



Candemir, ziyaretlerinde seçilmesi durumunda ilçede hayata geçireceği projelerini anlattı.



31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için destek isteyen Candemir, "Bir evde işsiz varsa anne baba uyuyamaz. Ben bir delikanlının sabah olduğunda evinden işine gidememesinin ne demek olduğunu biliyorum. Öyle analar babalar var ki tek istekleri evlatlarının mutluluğunu görmek. O aileleri güldürmek bizim görevimiz. Kavak'ta Allah'ın izni ve sizlerin destekleriyle işsiz, aşsız genç kalmayacak." diye konuştu.

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