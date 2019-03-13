Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle ziyaretleri yapan Kaya, "gece, gündüz" demeden teşkilatla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Safranbolu'nun 50 yılını garanti altına alacak, lider kent yapacak, ayağı yere basan projelerini halkla paylaşmaya, fikirlerini almaya devam ettiklerini ifade eden Kaya, "Gösterilen yoğun ilgiye, desteğe ve yüreklerindeki sevgi yüzlerine vuran mahalle halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Elif Köse'den ziyaret

Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, seçim çalışmaları kapsamında Hasan Gemici Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Evliya Çelebi ve İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti.

Köse'ye, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar ve partililer eşlik etti.

Köse, yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutacaklarını belirtti.

Fatma Danışman'dan ziyaretler

MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, seçim çalışmaları kapsamında, mahalle, ev ziyaretleri ve sendikalarla toplantı yaptı.

Danışman, yaptığı açıklamada, dört aydır ara vermeden çalıştıklarını kaydetti.

Safranbolu'nun "Fatma ablası" olduğunu vurgulayan Danışman, kendisine gösterilen teveccühe teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:24 Kaynak: AA

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