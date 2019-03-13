Yerel Seçimlere Doğru

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Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, "Benim Cumhurbaşkanıma, teşkilatıma ve Bolu halkına borcum var. Halkımız bu borcu ödememe izin verir veya vermez tabi ki halkımızın kararıdır.

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, "Benim Cumhurbaşkanıma, teşkilatıma ve Bolu halkına borcum var. Halkımız bu borcu ödememe izin verir veya vermez tabi ki halkımızın kararıdır." dedi.



Metin, seçim çalışmaları kapsamında partisinin İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Seyit Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Metin, seçim döneminde Bolu'yu ziyaret eden bakanlarla ilgili değerlendirmede bulundu.



Bakanların verdiği tüm sözlerin Bolu'ya verilmiş sözler olduğunu belirten Metin, "Ancak icraat, verilen sözü neticelendirmektir. Bakan 'hayırlı olsun' dedi ama CHP'nin adayı 'Sayın Bakanım şöyle bir söz vermiştiniz' diyebilecek mi?. Bizim diğer partilere göre farkımız bu." diye konuştu.



Metin, bakanların Bolu'yu ziyaret etmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Hizmet iki kademelidir. Birincisi söz almaktır. Bu bizim görevimizdir. O sözü biz aldık, ondan sonra verilen sözün takibini yapıp hizmeti getirecek kişi belediye başkanı adayıdır. Bolu halkına sesleniyorum. O sözü CHP adayı mı getirir yoksa Cumhur İttifakı Adayı olarak ben mi yerine getiririm? Biz bunun sözünü almışız, keza CHP adayının da önünü açmışız. Ama asıl beceri ondan sonra." ifadesini kullandı.



Metin, Bolu halkı sayesinde siyasi hayatında önemli görevlerde bulunduğunu da ifadelerine ekleyerek, "Benim Cumhurbaşkanıma, teşkilatıma ve Bolu halkına borcum var. Halkımız bu borcu ödememe izin verir veya vermez tabi ki halkımızın kararıdır. Biz halkımızdan bu izni talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

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