Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Şahin, Belen Sanayi Sitesi esnafını ziyaretinde, adaylığının açıklanması sonrası çalışmalara gece gündüz devam ettiklerini söyledi.

İlçede en büyük sorunun istihdam ve ekonomi olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Biz esnafımızın da sanayicimizin de tüccarımızın da her zaman yanındayız. Sorunlarının çözümü, yeni istihdam alanlarının oluşturulması bizim asli görevimiz olacaktır. Bugüne kadar belediye yönetimi küçük ve orta ölçekli işletmelerden tutun da en büyük sanayiciye kadar destek vermedi. Tam aksine esnaf ve sanayici baskı altında tutuldu. Biz yeni bir süreci hep birlikte başlatacağız."

Şahin daha sonra esnafın sorunlarını dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:40 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eş Cinayetinin Ses Kaydı Ortaya Çıktı: "Ben Hapse, Sen Mezara" Fenerbahçe'de Samatta, Ramselaar ve Skov harekatı

Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:40:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]