Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

31 dakika önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Sakarya Mobilyacılar Yapı Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

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AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Sakarya Mobilyacılar Yapı Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Yüce, Sakarya'nın geleceği için kooperatifin sektöre yönelik yapacağı çalışmaları önemsediğini söyledi.

Gereken desteği vereceklerini belirten Yüce, "İl Başkanımız sektörün içerisinden gelen bir isim. Kalkınma Bakanlığı'nda üstlendiğim görevlerde projeleri 5 temel üzerinden değerlendirir, uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği, kaynak, istihdam ve yapısını planlardık. Büyükşehir olarak 5 temel üzerinde ortaya konulan projelere elbette gereken desteği veririz. Ancak gayretle çalışmamız gerektiğini unutmamalıyız. İnşallah mobilyacılık sektörünün marka şehri Sakarya olacak." dedi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Cumhur İttifakı Kaynarca Belediye Başkan Adayı Murat Kefli, Sakarya Mobilyacılar Yapı Kooperatifi Başkanı Lütfi Sunman ve üyeler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:01 Kaynak: AA

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