Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

20 dakika önce

AK Parti İdil Belediye Başkan adayı İsmail Genç, esnafı ziyaret ederek projelerini anlattı.

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AK Parti İdil Belediye Başkan adayı İsmail Genç, esnafı ziyaret ederek projelerini anlattı.

Genç, Hükumet ve Alanya Caddesinde esnafı ziyaret ederek, seçilmesi durumunda ilçenin sorunlarına köklü çözümler getireceğini söyledi.


Açıklanan 35 projenin ilçenin gelişmesine yönelik hayati önem taşıdığını belirten Genç, "Düzensiz yapılaşmadan ulaşıma, yeşil alandan yönetim anlayışına kadar yeni ve köklü çözümlere yönelik projelerimiz var. İlimizi marka şehirler arasına almayı hedefliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:08 Kaynak: AA

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