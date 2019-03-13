Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan, sanayi sitesi esnafıyla kahvaltılı toplantıda buluştu.

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Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan, sanayi sitesi esnafıyla kahvaltılı toplantıda buluştu.

Sanayi esnafıyla sohbet eden Gürkan, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.


Gürkan, esnaflara yönelik projelerini de anlatarak seçimler için destek istedi.

-Uymaz ziyaretlere devam ediyor.

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Uymaz, çalışmaları kapsamında esnaf ve kurum ziyaretleri yapıp projelerini anlattı.


Ziyaretlerinde Edirne'deki sorunların çözümüne yönelik projeler hazırladıklarını belirten Uymaz, yıllardır ihmal edilen alt yapı sorununu 3 yıl içinde çözmeyi taahhüt ettiklerini dile getirdi.


İriş çalışmalarını sürdürüyor

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen İriş, seçimler için destek istedi.

İriş'e ziyaretlerinde Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı yöneticileri de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Recep Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan adayı, Edirne, Güncel
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