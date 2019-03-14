Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Havza'da ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Köktaş, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, partililerle sohbet etti.

Köktaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiren bir seçim yaşanacağını belirterek, "Ülkemizin bekası için MHP ile ittifak ettik. Karşımızda ise dışarıda dizayn edilen, içeride yan yana gelen kişiler tarafından kurulan bir ittifak var. PKK'ya vuruyorsun, ses CHP'den, FETÖ'ye vuruyorsun ses İYİ Parti'den geliyor. Onun için 31 Mart istiklal ve istikbal meselesidir." dedi.

Köktaş, daha sonra Havza Muhtarları Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Ahmet Çavdar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odasında yönetim kurulu başkanı Erkan Acar ile de görüşen Köktaş, ardından esnaf ziyaretinde bulunarak Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ile Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir için destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Samsun, Havza, AK Parti, Güncel
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