Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, projelerini tanıttı.

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Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, projelerini tanıttı.

Usta, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlattı.

Samsun'un medikal sanayide oldukça iyi bir konumda bulunduğunu ancak sektörün halen gelişmeye açık olduğunu söyledi.

Samsun'un tıbbi cihaz ve aletlerin üretiminde dünyaca tanınır hale getirmek için çalışacaklarını anlatan Usta, bilim ve teknoloji kampüsü kuracaklarını belirtti.

Fizik tedavi, rehabilitasyon ve alternatif tıp, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı rehabilitasyonu merkezi oluşturacaklarını aktaran Usta, Vezirköprü, Havza ve Ladik bölgesindeki termal potansiyel ve doğa güzellikleri değerlendirilerek yaşlılar için sağlık kampı kuracaklarını dile getirdi.

Samsun'a film platosu kazandıracaklarını bildiren Usta, " Ayvacık'ta futbol kamp alanı kuracağız. Tarımsal sanayi konusunda çalışmalarımız olacak. Vezirköprü'de hükümet politikalarına uygun olarak kenevir üretimini destekleyeceğiz. Ancak asıl mesele, keneviri endüstriyel olarak işleyerek ürüne dönüştürmektir." dedi.

Deniz ürünlerinden konserve ve dondurulmuş deniz ürünleri yapılması için çalışmalar yapacaklarına işaret eden Usta, organik tohum bankası kuracaklarını dile getirdi.

Manda yetiştiriciliği ve ürünlerini destekleyeceklerini belirten Usta, sebze, meyve ve balıkların depolanacağı soğuk hava depoları kuracaklarını söyledi.

Kurulacak çiçek seralarında istihdam sağlayacaklarını bildiren Usta, şöyle devam etti:

"Yerli ve yabancı turistlerin ilgi göstereceği deniz, sokak lezzetleri, OMÜ'de okuyan yabancı öğrencilere yönelik bahar, Ladik'te kayak, Nebiyan, Kunduz, Kocadağ gibi doğal alanlarda da butik festivaller düzenleyeceğiz. Belediye bünyesinde şehircilik atölyesi kuracağız. Akıllı şehir uygulamalarını Samsun'da aktif şekilde kullanacağız. CİMER gibi belediyemizin iletişim merkezi olacak. GÜLSAN'ı kısa vadede kaldırmayı düşünmüyoruz. Burayı restorasyondan geçirerek düzenli, temiz sanayi dükkanlarının olduğu bir bölge yapacağız. İstiklal Caddesi bölgesinde katlı otopark kuracağız. Geri dönüşüm merkezleri oluşturacağız."

Usta, 1 Nisan'dan sonra da Samsunspor'u desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlik meclisi kuracağız. Belediye e-spor takımı kuracağız. Ev kadınlarımızın el becerileriyle ürettikleri ürünlerini açtığımız mağazalarda ve web sitemizde tüm dünyaya satacağız. Engelli vatandaşlarımız için belediyede Engelli Koordinasyon Merkezi kuracağız. Samsun'umuzun en büyük yarası olan işsizliği azaltmak için meslek edindirme kursları açacağız. Sürekli devam eden bir proje yarışmamız olacak. Belediyemiz melek yatırımcı gibi davranarak seçilen fikir ve projeleri uygulamaya sokacak. Şeffaf belediye anlayışına uygun olarak Belediye TV kuracağız. Hayvanlarımıza sahip çıkacağız. Mahalle kreşlerinin açılmasını sağlayacağız. Bölgesel modern pazarlar kurulacak. Sadece otizmli çocuklarımıza yönelik kreş ve sosyal faaliyet alanları yapacağız. Bafra'ya modern entegre hal inşa edilecek. Karavan park alanları yapacağız. Atakum'da denizin ortasında restoran yapacağız. Ladik'e teleferik kuracağız."

Erhan Usta, en büyük projelerinin ise 1 Nisan'dan itibaren rantı önlemek, milletin kaynaklarını birilerine peşkeş çektirmemek, milletin olanı tekrar millete vermek olacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Milletvekili, Ladik, Erhan Usta, Samsun, Güncel
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