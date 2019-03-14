Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.



Eflani ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Ünal, Belediye Başkanı ve AK Parti Eflani Belediye Başkan Adayı İbrahim Ertuğrul'a destek istedi.





Ovaçalış köyünde köylülerin sorunlarını dinleyen Ünal, Karataş, Akçakese, Soğucak, Ovaşeyhler, Bağlıca, Kutluören ve Hacı Şaban köylerine de giderek, yapılan ve yapılacak hizmetlerden bahsetti.



Safranbolu ilçesine ziyarette bulunan Niyazi Güneş de esnaf ile görüştü. AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya'ya destek isteyen Güneş, ilçeye uygulanacak projeleri anlattı.



AK Gençlikten "Genç Kürsü" programı





AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından "Genç Kürsü" programı düzenlendi.





100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen ve 31 Mart Yerel Seçimlerinin istişare edildiği programa, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Furkan Leventoğlu, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcıları Osman Şahin ve Burak Ak, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke, il ve ilçe gençlik kolları üyeleri ve gençler katıldı.





Altınöz, burada yaptığı konuşmada, AK Partinin kurulduğu günden bu yana Türkiye için çok büyük hayaller kurduğunu ve bu hayallerin çoğunu da gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.





Furkan Leventoğlu, konuşmasında, gençlik kollarının teşkilatın vitrini olduğunu ifade etti.





"AK Parti gençliğe en fazla önem veren siyasi partidir." diyen Leventoğlu, şöyle devam etti:





"Biz gençlerin görüşlerine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle seçilme yaşını 18'e düşürülerek gençlerimizin siyasette daha aktif olmalarına ve ülkemizin istikrarı için alınacak kararlarda söz sahibi olmalarına, fikirlerini özgürce beyan etmeleri imkan sağlanmıştır.15 Temmuz'da milletimiz yürüdü, sizler yürüdünüz arkamızdan. İleride sizler yürüyeceksiniz, millet arkanızdan yürüyecek. Sevgili gençler, farklı bir yolculuğun içindeyiz. Biz bu millete sevdalıyız, aşığız. Biz bu millete sevdamızı, aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz." diye konuştu.





AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanının moderatorlüğünü yaptığı genç kürsü programı, hediyelerin ve toplu fotoğrafların çekilmesiyle son buldu.



Başkan Vergili'den mahalle gezileri





Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına Karabük Mahallesi ile devam etti.



Burada konuşan Vergili, "Ben Karabük'ün topraklarında büyüdüm. Aynı şekilde fabrikaların içerisinde tozla, dumanla yetiştim. Hepinizin çektiği çileleri en iyi bilenlerden birisiydim ki, 2009 senesinde size hizmet etmek için aday oldum. O tarihte 4 tane projeden bahsettim herkes şöyle söylüyordu. 'Rafet Vergili yalan söylüyor, Rafet Vergili yıldızları gökten indiriyor' diyordu. Şükürler olsun ki, vermiş olduğum sözlerden bu güne kadar yapamadığım hiçbir şey olmadı." dedi.



14 Mart Tıp Bayramı



AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Özel Medikar Hastanesi'ni ziyaret etti.



Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Uysal, hastane çalışanlarına karanfil dağıttı.



Ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yapan Uysal, "Teşkilatımız ile birlikte saygıdeğer doktorlarımızı ziyaret edip 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladık. Doktorlarımıza şiddetten uzak hayırlı vazifeler dileriz. Gece gündüz, kar, kış, yağmur, çamur demeden, bizlerin sağlığı için kendi sağlıklarından fedakarlık eden tüm doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım." şeklinde konuştu.



Altıparmak'tan dernek ziyaretleri



Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Karabük Belediye Başkan Adayı Dursun Altıparmak, seçim çalışmaları kapsamında dernek ziyaretlerinde bulundu.



Dursun Altıparmak, ziyaretlerinde projelerini anlattı, sorunları dinledi.

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