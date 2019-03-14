İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
, seçim çalışmaları kapsamında Antalya
'ya geldi.
Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Aydın, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlere doğru yaklaştıklarını, bütün vatandaşların üzerine düşen görevi yerine getirerek, seçimlerde sandık başına gitmesine istediklerini söyledi.
İYİ Parti oylarında yükselme olduğunu savunan Aydın, yapılan anket çalışmalarında Ankara
, İstanbul
ve Bursa
'da Millet İttifakları adaylarının öne geçtiğini iddia etti.
Parti olarak yaptıkları seçim çalışmalarında vatandaşlardan yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Aydın, parti olarak da çok iyi organize olduklarını, çalışmaların çok iyi geçtiğini bildirdi.
Vatandaşların eksik bilgi sahibi olduğunu, sandık müşahitlerine eğitimler vermeye devam ettiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:
"Sayıların nereden ilan edildiğinin bence bir önemi yok. Islak imzalı tutanaklar ele geçirilip onlar üzerinden sandıkların kontrolü yapılabilecek düzen kurulursa ve 48 saat içerisinde o itiraz etme hakkı kullanabiliyorsunuz. Bugüne kadar itiraz etme noktasında partilerin yetersizlikleri vardı. Partiler bu sıkıntılarını toplumdan gizliyorlardı, saklıyorlardı. Ben bunu burada ifşa ediyorum bu aslında partilerin eksikliği var. Islak imzalı evrak elindeyse onunla karşılaştırırsın varsa bir sapma 48 saat içinde Yüksek Seçim Kurulu
'na müracaat edersin. Ama işi örtüyorlar yok şöyle oldu, elektrikler kesildi. Ben onların hiçbirini ciddiye almıyorum. Islak imzalı tutanaklar varsa ve tutmayan bir yer varsa itiraz et."