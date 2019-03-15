Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

25 dakika önce

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, Kızılcaören Dernek üyeleriyle bir araya geldi.

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AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, Kızılcaören Dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Dernek Başkanı Ahmet Yurt, mahallelerinden aday çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, başkan adayına tam destek vereceklerini söyledi.

Süleyman Acar ise organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:04 Kaynak: AA

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