Yerel Seçimlere Doğru

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25 dakika önce
AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, Kızılcaören Dernek üyeleriyle bir araya geldi.
AK Parti Kızılcahamam
Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar
, Kızılcaören
Dernek üyeleriyle bir araya geldi.
Dernek Başkanı Ahmet Yurt
, mahallelerinden aday çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, başkan adayına tam destek vereceklerini söyledi.
Süleyman Acar ise organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:04 Kaynak: AA
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