Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareleri seçim çalışmaları kapsamında canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

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Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareleri seçim çalışmaları kapsamında canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

Özdemir, Havza Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek, besicilerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Canlı hayvan pazarının ilçe ekonomisi için önemli olduğunu belirten Özdemir, "Havza Canlı Hayvan Pazarı bölgenin en büyük pazarlarından biri. Bölgeden birçok kişi pazarımıza geliyor. Sizlerden aldığımız görüşler doğrultusunda pazarımıza gerekli önemi vereceğiz. Ekonomimize katkı veren besicilerinin görüşlerine önem veriyoruz." dedi.

Canlı hayvan pazarını kapalı hale getireceklerini anlatan Özdemir, "Bu konuda ziraat odamızla ortak bir çalışma yaparak sizleri kışın yağmur ve soğuktan, yazın sıcağından kurtaracağız. Hem sizlerin hem de hayvanlarımıza daha hijyenik bir ortam sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Özdemir'e AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:53 Kaynak: AA

Sebahattin Özdemir, AK Parti, Havza, Güncel
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