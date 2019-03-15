Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

39 dakika önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar'la birlikte yerel seçim çalışmaları kapsamında Dumanlı Mahallesini ziyaret etti.

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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar'la birlikte yerel seçim çalışmaları kapsamında Dumanlı Mahallesini ziyaret etti.

Samancı, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Beyşehir Belediye Başkan adayı Yaşar'a destek istedi.

Yaşar'ın Beyşehir'e sevdalı bir aday olduğunu vurgulayan ve seçildikten sonra ilçeye gençliği, enerjisi ve dinamizmiyle çok güzel hizmetler kazandıracağını vurgulayan Samancı, şunları kaydetti:

"Bu iş bir ekip işi, takım işi. Aynı zamanda bir uyum işi. Bu uyumu sağlayamadıktan sonra yapılan hizmetler ağır aksak kalıyor, eksik kalıyor. Burada önemli olan nokta, takımı bozmadan, yerelde Beyşehir Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve iktidarımızla bu üçlü saç ayağını muhafaza etmemiz. Özellikle, Büyükşehir Belediyemizden Beyşehir'imize yeni dönemde alacağımız çok büyük hizmetler var."

Belediye Başkan adayı Yaşar ise seçilmeleri halinde en iyi hizmeti yapacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA

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