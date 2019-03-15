Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde MHP'den Belediye Başkan adayı Ahmet Yıldırım, AK Parti Belediye Başkan adayı Abdulkadir Balica'ya destek için adaylıktan çekildi.
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde MHP'den Belediye Başkan adayı Ahmet Yıldırım, AK Parti Belediye Başkan adayı Abdulkadir Balica'ya destek için adaylıktan çekildi.
Balica, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yıldırım'a ve MHP'ye kendisine verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkür ettiğini söyledi.
Yıldırım da, Sırtköy beldesinin gelişmesi için yatırımların devam etmesi gerektiğini belirterek, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler beldemiz ve ülkemiz için çok önemli. Parti olarak seçimde Abdulkadir Balica'ya destek olacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:11 Kaynak: AA
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