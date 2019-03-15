Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde MHP'den Belediye Başkan adayı Ahmet Yıldırım, AK Parti Belediye Başkan adayı Abdulkadir Balica'ya destek için adaylıktan çekildi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde MHP'den Belediye Başkan adayı Ahmet Yıldırım, AK Parti Belediye Başkan adayı Abdulkadir Balica'ya destek için adaylıktan çekildi.

Balica, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yıldırım'a ve MHP'ye kendisine verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Yıldırım da, Sırtköy beldesinin gelişmesi için yatırımların devam etmesi gerektiğini belirterek, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler beldemiz ve ülkemiz için çok önemli. Parti olarak seçimde Abdulkadir Balica'ya destek olacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Şırnak, Sırtköy, Abdulkadir Balica, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Döndü Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:47:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]