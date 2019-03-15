Yerel Seçimlere Doğru

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53 dakika önce
HDP Şırnak Belediye Başkan adayı Hişar Osal, projelerini aktardı.
HDP Şırnak Belediye Başkan adayı Hişar Osal, projelerini aktardı.
HDP Şırnak İl Başkanlığında düzenlenen programda, HDP Şırnak Belediye Başkan adayı Osal, projelerini paylaştı.
Projelerini belediyenin bütçesini göz önünde bulundurularak yaptıklarını belirten Osal, büyükşehir belediyelerinden destek alarak projelerini gerçekleştireceğini söyledi.
Şırnak Bilim Sanat Merkezi'nin de aralarında bulunduğu 24 proje hazırladıklarını kaydeden Osal, "Hem alt yapıyı oluşturacağız hem de üretimin gelişmesi için ön ayak olacağız." dedi.
Programa, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve partililer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:55 Kaynak: AA
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