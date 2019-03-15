Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.


Safranbolu ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Ünal, AK Parti Eflani Belediye Başkan Adayı Ali Kaya'ya destek istedi.


Ünal, Safranbolu Devlet Hastanesinde personel ve hastaları ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak hizmetlerden bahsetti.


Ovacık ilçesini ziyaret eden Niyazi Güneş de esnaf ile görüştü. AK Parti Ovacık Belediye Başkan Adayı Yakup Narter'e destek isteyen Güneş, ilçeye uygulanacak projeleri anlattı.

Uysal'dan seçim çalışmaları

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları ziyaretlerine devam ediyor.

Cuma pazarında esnafla görüşen Uysal, burada yaptığı konuşmada, Karabük ekonomisinin bel kemiği olan esnafların her zaman destekçisi ve yanlarında olduğunu söyledi.

Halkın kendisini coşkuyla karşıladığını belirten Uysal, "Allah'ın izniyle daha güçlü olacağız. Değerli esnaf dostlarım, geleceğimiz inşallah aydınlık olacak. Bize yine o coşku ve sevgi dolu yüreğinizi açtınız. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle yürüyün. Gerisini hiç merak etmeyin. Hedefimizi şaşmadan yolumuzda devam edeceğiz. Biz AK Parti olarak 'ben' değil 'biz' diyoruz." ifadesini kullandı.

Uysal, daha sonra partililerle mahalle ve ev ziyaretlerinde bulundu, bazı oda başkanlarıyla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:27 Kaynak: AA

Karabük, Niyazi Güneş, AK Parti, Güncel
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