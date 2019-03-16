Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
Bağımsız Kavak Belediye Başkan adayı Muzaffer Candemir, seçim çalışmalarını sürdürdü.
Bağımsız Kavak
Belediye Başkan adayı Muzaffer Candemir, seçim çalışmalarını sürdürdü. Akbelen
, Basalan, Beyköy
, Durak ve Kozansıkı mahallelerini ziyaret eden Candemir, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlatarak destek istedi.
Candemir, "Kavak ilçemiz coğrafi yapısı ve konumu itibarıyla gelişmeye müsait bir ilçe. İşsizlik nedeniyle devamlı göç vermiş ve vermeye de devam ediyor. Başkanlığına seçilirsem istihdamın kökten halledeceğim. Atıl halde duran arazilerimizi ekmek suretiyle ekonomiye kazandıracağım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:54 Kaynak: AA
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