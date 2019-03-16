Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

53 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde ilçe merkezindeki muhtar adayları Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde ilçe merkezindeki muhtar adayları Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından düzenlenen etkinliğe, 30 muhtar adayı katıldı.

Bingöl, adaylara başarı dileğinde bulunarak, "Önemli olan birlik ve beraberliğimizin bozulmamasıdır. Bu seçimi huzur içinde geçirelim ve her aday üstüne düşeni yerine getirsin. İlçemizin geneli akraba olduğu olduğu için bu konuda dikkatli davranmalıyız. Kalp kırılmalarını fırsat vermeyelim. Bugün hep birlikte bu sofrada nasıl bir araya geldiysek, yarın seçim çalışmalarında ve seçim sonrasında da bu kardeşlik hukukunu devam ettirelim." dedi.

Muhtar adayı Ayşe Gündüz de kadınların önünü açabilmek için aday olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımızın bu yemeğini çok anlamlı bulduk. İnşallah huzur içinde bir seçim geçiririz." diye konuştu.

Bir araya geldikleri için duyduğu memnuniyeti dile getiren muhtar adayı Becet Bingöl ise etkinliğin güzel geçtiğini kaydetti.

Muhtar adayı İbrahim Karabulak da "Hepimiz bir yarışa girdik ve bugün de başkanımızın sayesinde bir araya geldik. İnşallah seçimden sonra da bu şekilde bir araya geliriz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:15 Kaynak: AA

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