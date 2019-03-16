Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

27 dakika önce

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, seçim çalışmaları kapsamında fabrika ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, seçim çalışmaları kapsamında fabrika ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çilez, AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı İbrahim İncekul ile Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalara ve 100. Yıl Sanayi Sitesindeki esnafa ziyaret gerçekleştirdi.

İncekul'a destek isteyen Çilez, "Belediyecilik yönünden kimse elimize su dökemez. Belediyecilik bizim misyonumuzun işi." dedi.

"Memleket işi, gönül işi" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Çilez, " Türkiye'miz, arzu ettiği 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Bu yönüyle bu seçim çok önemli. Merzifon Belediye Başkan adayımız İbrahim İncekul kardeşimiz çok tecrübeli, şehrimize tam uyan, hizmetleri kaldığı yerden daha da öteye götürecek, çıtayı daha yükseklere taşıyacak bir kardeşimiz. Sayın İncekul'u Merzifon için büyük bir şans olarak görüyorum. Sizlerden dua ve desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İncekul da görev verilmesi halinde nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceğini ve projelerini anlattı.

Merzifon'u şehrin gençleri, halkıyla birlikte yöneteceklerini dile getiren İncekul, şunları söyledi:

"Merzifon'un cadde ve sokaklarında büyümüş, yaşadığı ilçenin sorunlarını çok yakından bilen birisiyim. Belediye başkanı seçilirsem Merzifon Belediyesini ve ilçeyi bu şehrin gençleriyle, halkımızla hep beraber yöneteceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Millet bahçesi, vefa konağı, kadın kültürevleri, atlı spor ve binicilik tesisi, kitap kafe, gençlik merkezleri, sağlık ocağı, hobi bahçeleri, kapalı pazar yeri projeleri ile işsizlik sorununu çözmek için çalışmalar yapacağım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Amasya, Merzifon, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:12:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]