Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Safranbolu
Belediye Başkan Adayı Ali Kaya
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Kaya, gençlerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, gençlerin, Safranbolu'nun geleceğini inşa ederken en büyük paydaşları olacağını söyledi.
Kaya, gençlerin fikirlerinin, projelerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bizler Safranbolu'ya aşık, hizmet sevdalısıyız. Her görüşten vatandaşımızın oyuna talibiz derken bunu kastediyoruz. Ayağı yere basan, destek görecek, kabul edilebilir projelerimizle 1 Nisan
2019 Pazartesi sabahından itibaren halkımızla el ele, gönül gönüle ileriye bakan bir Safranbolu için kolları sıvayacağız." diye konuştu. Elif Köse
'den ziyaretler
Millet İttifakı'nın CHP
'li Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Köse'ye, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır
, CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar ve partililer eşlik etti.
Köse, yaptığı açıklamada, oturan bir başkan olmayacağını belirtti.
Safranbolu'nun her köşesini bildiğini aktaran Köse, nerede, ne sorunu olduğunu bildiğini, bunları da vatandaşlarla birlikte çözeceklerini kaydetti. Fatma Danışman
'dan ziyaretler MHP
Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
Danışman, yaptığı açıklamada, Safranbolu için çalıştıklarını kaydetti.
Aday gösterilmesinin ardından durmadan çalıştıklarını vurgulayan Danışman, halkın kendisine büyük bir teveccüh gösterdiğini ifade etti.