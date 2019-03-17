Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
ve Cumhur İttifakı Beyşehir
Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar
, yerel seçim çalışmaları için Gökçimen
ve Bayavşar
mahallelerini ziyaret etti. Milletvekili Samancı
, ziyaret ettiği yerleşim merkezlerinde adayları Yaşar'a 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde destek istedi.
Samancı ziyaretinde, "İçimizden birisi, kendi çocuğumuz olsun, işi, aşı Beyşehir'de olsun dediniz. Biz de o beklenti ve talepler doğrultusunda Üzeyir Yaşar kardeşimizi Cumhur ittifakının belediye başkan adayı
olarak güçlü bir ittifakla belirleyerek karşınıza çıktık." dedi.
Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar da, "Görüyorsunuz, daha seçilmeden, göreve gelmeden, seçim gelmeden Beyşehir'imize hizmetleri kazandırmaya başladık. Çünkü, biz halis niyetle yola çıktık. Genciz, enerji doluyuz, Beyşehir'e ve bu yörenin insanına sevdalıyız, ilçemize hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz ve inanıyoruz. Gerçekten başaracağımıza inanıyoruz. Var gücümüzle bunun mücadelesini veriyoruz. İşte şimdiden muvaffak oluyoruz. İnşallah seçildikten sonra da ilçemize daha yapacağımız çok hizmet, kazandıracağımız çok yatırım, proje var." diye konuştu.
Milletvekili Gülay Samancı ve Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar'a ziyaretleri sırasında çok sayıda partili de eşlik etti.