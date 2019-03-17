Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
Demokrat Parti (DP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, seçim çalışmalarını Bozyazı, Anamur, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde sürdürdü.
Demokrat Parti
(DP) Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz
, seçim çalışmalarını Bozyazı
, Anamur
, Aydıncık
ve Silifke
ilçelerinde sürdürdü.
Yılmaz, beraberindeki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
ile ilçelerde yaptığı programlarda projelerini anlattı.
Seçimlerde destek isteyen Yılmaz, Kocamaz'ın yarım kalan projelerini de tamamlayarak tüm projeleri bütünleştireceğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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