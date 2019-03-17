Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Demokrat Parti (DP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, seçim çalışmalarını Bozyazı, Anamur, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde sürdürdü.

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Demokrat Parti (DP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, seçim çalışmalarını Bozyazı, Anamur, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde sürdürdü.

Yılmaz, beraberindeki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile ilçelerde yaptığı programlarda projelerini anlattı.

Seçimlerde destek isteyen Yılmaz, Kocamaz'ın yarım kalan projelerini de tamamlayarak tüm projeleri bütünleştireceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Ayfer Yılmaz, belediye başkan adayı, Demokrat Parti, Mersin, Güncel
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