Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Giresun
Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
, tek gaye ve önceliklerinin Giresun'a hizmet sunmak olduğunu belirtti.
Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunlularla sıkı bağ kurduklarını ve yollarına devam ettiklerini ifade etti.
Tek gaye ve önceliklerinin Giresun'a hizmet sunmak olduğunu aktaran Şenlikoğlu, şöyle devam etti:
"Kurumsal bir düzen ve işleyen, aksamayan, mükemmel bir yapı yaratmak için sorumluluk aldık. Bizim olduğumuz yerde kaos, bizim olduğumuz yerde belirsizlik, bizim olduğumuz yerde dram ve hayal kırıklığı olmaz. Biz belediyeciliğin kitabını yazdık ve bu kitabı hamdolsun tüm Türkiye
'de herkese örnek çalışmalar diye gururla okutuyoruz. Bizim tek gayemiz şehrimize hizmet sunmak. Asıl olan mevzu Giresun ise gerisi teferruattır."
Şenlikoğlu, Giresun Belediyesini kazanmaları durumunda çalışanların işten çıkarılacağı yönündeki iddianın da doğru olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Aytekin Şenlikoğlu, helali ile alın teri ile işini yapan, ekmeğini kazanan kimsenin hakkını yemez. Kimseyi ekmeğinden etmez. Kimseyi işten çıkarmaz. Bu maksatlı söylemleri kimin çıkardığını biz biliyoruz. Böyle ucuz ve gayriahlaki ithamlarda ve iftiralarda bulunmak tam manasıyla bel altı siyasi hamlelerdir. Biz bu şehri hizmete boğacak ve yanında önemle vurgu yaptığımız gönül belediyeciliğini getireceğiz. Biz bu şehrin çocuklarının, evlatlarımızın, çalışanlarımızın bir daha sıkıntı yaşamamaları için göreve soyunduk."